Huesca-coach deelt eigen speler kopstoot uit: ‘Hij moet respect hebben’

Juan Antonio Anquela is het gesprek van de dag in voetbalminnend Spanje. In de tweede halve finale van de play-offs om promotie naar LaLiga tegen Getafe (3-0 verlies) deelde de oefenmeester van Huesca nota bene zijn eigen speler David López een lichte kopstoot uit. De beelden van het incident gingen onmiddellijk viraal.

López, die in het heenduel (2-2) op de bank zat, werd in de 59e minuut naar de kant gehaald. Dat zinde de middenvelder absoluut niet en dat liet hij Anquela ook duidelijk weten. De oefenmeester was daar echter niet van gediend, zette zijn hoofd tegen dat van López en duwde hem richting de reservebank.

"Voetballers denken dat ze alles kunnen maken en zeggen wat ze willen", zo vertelde Anquela na afloop. "Hij was boos op mij en ik was boos op hem. Dat is de normale gang van zaken binnen een voetbalteam. Het was niet de eerste keer en het zal niet de laatste keer zijn. Ik heb verder niks te zeggen. Het lijkt wel alsof de trainers altijd hun mond dicht moeten houden en de voetballers kunnen doen en laten wat ze willen. Hij moet respect hebben." Getafe speelt in de finale tegen Cádiz of Tenerife.