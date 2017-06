‘Marco Asensio zou eigenlijk alleen met zijn slechte been mogen spelen’

Marco Asensio was zaterdagavond de grote uitblinker in de eerste wedstrijd van Spanje op het EK Onder-21, tegen de leeftijdsgenoten van Macedonië. De middenvelder van Real Madrid nam drie doelpunten voor zijn rekening. Vooral de eerste treffer, een schot van afstand in de bovenhoek, was van grote kwaliteit. "Ik wil Marco feliciteren met zijn hattrick, zijn inzet en de betrokkenheid waarmee hij speelde", zo stelde Albert Celades.

De bondscoach van Spanje Onder-21 genoot zichtbaar van Asensio. "Hij is ene voorbeeld voor ons allemaal. Een voetballer die van het nationale elftal afkomstig is, een voetballer die de Champions League heeft gewonnen en een voetballer die tot op het bot gemotiveerd is. We zijn heel erg dankbaar dat we over Asensio kunnen beschikken, als voetballer en als persoon", zo benadrukte Celades.

Media in binnen- en buitenland waren lyrisch over het optreden van Asensio. "Asensio is de toekomstige ster van Real Madrid", zo verzekerde La Gazzetta dello Sport. De Spaanse sportkrant AS vatte het krachtig samen: "Een man tussen kinderen." Volgens La Vanguardia is het talent van Asensio 'nog niet op vakantie', ook al had hij het laatste doelpunt in de Champions League-finale gemaakt. El Confidencial verwacht de komende weken nog meer genialiteiten van Asensio. "Mannenvoetbal tussen kinderen. Asensio zou eigenlijk alleen met zijn slechte been mogen spelen."