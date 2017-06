‘Everton rondt binnen 48 uur weer miljoenenversterking voor Koeman af’

Sandro Ramirez mag zich bijna speler van Everton noemen, zo verzekeren diverse Britse media zondag. De aanvaller van Málaga, die momenteel met Spanje actief is op het EK Onder-21, onderging vorig weekeinde al een medische keuring in Liverpool, nadat hij en zijn management op Merseyside waren gearriveerd voor de laatste gesprekken.

Van onderhandelingen tussen de clubs was geen sprake. Sandro heeft een relatief lage transferclausule in zijn contract met Málaga, van zes miljoen euro. Dat is voor Everton geenszins een obstakel. De Premier League-club hoopt de komst van de Spanjaard in de komende 48 uur af te ronden, zo klinkt het. De club van Ronald Koeman versterkte zich eerder al met Jordan Pickford (Sunderland) en Davy Klaassen (Ajax).

Sandro vertrok een jaar geleden transfervrij bij Barcelona, ook al liep zijn contract nog een jaar door. Hij kwam tot 32 officiële duels en 7 doelpunten in de hoofdmacht. Sandroi ondertekende vervolgens een driejarig contract met Málaga, waar hij afgelopen seizoen met 16 doelpunten in 29 officiële duels de absolute uitblinker was. Ook Atlético Madrid had interesse, maar het transferverbod van de Madrilenen en het waarschijnlijke aanblijven van Fernando Torres deed Sandro ertoe besluiten om op de avances van Everton in te gaan.