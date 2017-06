‘Wegen van zeer gefrustreerde Oxlade-Chamberlain en Arsenal scheiden’

De kans is aanwezig dat Alex Oxlade-Chamberlain in de zomer bij Arsenal vertrekt. Britse media schrijven zaterdagavond dat de middenvelder 'zeer gefrustreerd' is over het feit dat de clubleiding van de Londenaren niet met een nieuw contractvoorstel op de proppen komt.

De contractuele samenwerking tussen beide partijen loopt over bijna twaalf maanden ten einde. Oxlade-Chamberlain, 23 jaar, zou welwillend staan tegenover een nieuw contract met Arsenal, maar de directie maakt absoluut geen aanstalten om binnenkort met een voorstel te komen. De middenvelder zou volgens lokale media overwegen om in de zomer uit het Emirates Stadium te vertrekken.

Liverpool werd de voorbije maanden nadrukkelijk aan Oxlade-Chamberlain gelinkt. Het is de verwachting dat de Merseyside-club met concrete interesse zal komen als blijkt dat de Engels international daadwerkelijk wil vertrekken. The Ox was afgelopen seizoen goed voor 2 treffers en 7 assists in 29 Premier League-duels van the Gunners.