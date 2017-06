‘Swansea hoopt Koeman af te schrikken met vraagprijs van 45 miljoen euro'

Everton trok deze week al een kleine zestig miljoen euro uit voor de komst van Jordan Pickford en Davy Klaassen en the Toffees lijken nog lang niet klaar op de transfermarkt. Diverse Engelse media melden dat Gylfi Sigurdsson de volgende miljoenenaankoop van Ronald Koeman moet worden. Swansea City is echter niet zomaar bereid de middenvelder van de hand te doen.

Sigurdsson kende met negen doelpunten en dertien assists een ijzersterk seizoen en Swansea wil dan ook niets minder dan de hoofdprijs vangen voor zijn talisman. De club uit Wales zou de 27-jarige IJslander, die sinds de zomer van 2014 op de loonlijst staat in het Liberty Stadium, op minimaal 45 miljoen euro taxeren.

Swansea bevindt zich in elk geval in een uitstekende onderhandelingspositie, daar Sigurdsson vorig jaar zijn contract nog verlengde tot medio 2020. De aanvallende middenvelder speelde eerder in Engeland al voor Tottenham Hotspur, Reading, Shrewsbury Town en Crew Alexandra. Tussendoor was hij ook nog in de Bundesliga actief voor TSG Hoffenheim.