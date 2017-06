‘Alarma con Rico’: Chelsea gaat voor keeper van dertig miljoen euro

Alarma con Rico, zo schrijft de sportkrant Marca zaterdag. Sevilla maakt zich ernstig zorgen over de continuïteit van Sergio Rico, die in 2014/15 een basisplaats veroverde en sindsdien de nummer één in het Ramón Sánchez Pizjuan is. Drie clubs uit de Premier League, onder meer Chelsea, en nog een club uit een andere buitenlandse competitie hebben Sevilla voorzichtig benaderd.

Rico, 23 jaar, is een van de spelers waar Sevilla in de zomer in principe geen afscheid van wil nemen. "Maar als een geïnteresseerde club de transferclausule wil betalen, staan we machteloos", zo verzekerde technisch directeur Óscar Arias, de opvolger van de populaire Monchi, afgelopen week in gesprek met Radio Marca. "Sergio Rico, Vitolo en Steve N'Zonzi maken in ieder geval deel uit van onze plannen voor komend seizoen." Chelsea is na het vertrek van Asmir Begovic naar Bournemouth op zoek naar een nieuwe doelman, zeker nu de onderhandelingen met Thibaut Courtois zeer stroef verlopen.

Tal van tussenpersonen hebben naar de transfervoorwaarden van de enkelvoudig Spaans international geïnformeerd. Op de burelen van Sevilla vraagt men zich af of Rico in de zomer wel te houden is, zeker als de geïnteresseerde clubs met een formeel voorstel komen. De transferclausule van dertig miljoen euro is voor vrijwel geen enkele Premier League-club een probleem en Rico wordt geschaard in het rijtje David de Gea en Joel Robles, Spaanse keepers met kwaliteiten om in de Premier League te schitteren.

Eén club zal volgens Marca een dezer dagen met een concreet voorstel komen, tussen achttien à twintig miljoen euro. Het is vervolgens aan Sevilla om te bepalen of men vast zal houden aan de transferclausule van dertig miljoen euro. De nummer vier van afgelopen seizoen heeft een hard hoofd in het vinden van een betrouwbare én goedkope doelman, zeker als de keeperscarroussel in Europa op gang komt. Rico stond in 128 officiële duels van Sevilla onder de lat en won tweemaal de Europa League.