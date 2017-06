‘Bosz wilde hem komend seizoen eigenlijk al naar het eerste elftal halen’

Ronald de Boer heeft het volste vertrouwen in Marcel Keizer. Laatstgenoemde werd zaterdag officieel door Ajax aangesteld als opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz. Keizer had het afgelopen seizoen nog de leiding over de beloften van de Amsterdammers.

"Het is mooi dat je een trainer aanstelt die iedereen intern al kent", zegt De Boer voor de camera van de NOS. "Hij kent de spelers en de speelwijze goed en hij heeft aangetoond dat hij zijn ploeg aantrekkelijk kan laten spelen." Volgens de analist is het vertrouwen in Keizer intern bijzonder groot en was ook Bosz gecharmeerd van de oefenmeester. "Die wilde hem eigenlijk naar het eerste elftal halen voor komend seizoen."

Keizer leidde Jong Ajax het afgelopen seizoen naar een verdienstelijke tweede plaats in de Jupiler League, nadat hij het jaar ervoor nog met SC Cambuur was gedegradeerd uit de Eredivisie. "Ik heb afgelopen seizoen erg genoten van het tweede elftal", vervolgt De Boer. "Bal in de voet, geen peren naar voren, durven in te spelen. Het is een van de moeilijkste elftallen om te coachen."

Keizer speelde gedurende zijn spelersloopbaan kort voor Ajax, maar kende geen roemruchte carrière en is ook als hoofdtrainer nog relatief onervaren. Volgens De Boer maakt dat hem echter niet per se ongeschikt als coach voor Ajax. "Wat ik heb gehoord over zijn kwaliteiten, van John Heitinga, Richard Witschge en mijn broer (Frank de Boer, red.), dat liegt er niet om", stelt hij. "Mijn broer was weliswaar een grote naam, maar nog minder ervaren dan Keizer toen hij trainer werd bij Ajax. En Louis van Gaal was ook geen naam. Die kenden we alleen van Sparta en FC Antwerp. Dat pakte bij beiden toch ook heel goed uit."