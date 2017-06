Real-bankzitter gelinkt aan Man United: ‘Hij is behendig en kan iets creëren’

Manchester United trok vorige zomer bijna 200 miljoen euro uit aan nieuwe spelers en ook dit jaar neemt de Engelse grootmacht een bedrijvige houding aan op de transfermarkt. Victor Lindelöf werd deze week voor circa 35 miljoen euro overgenomen van Benfica, terwijl ook de namen van Ivan Perisic (Internazionale) en Álvaro Morata (Real Madrid) naar verluidt nog hoog op het verlanglijstje van the Red Devils prijken. René Meulensteen veronderstelt dat het tweetal United van een flinke kwaliteitsinjectie zou voorzien.

De 28-jarige Perisic speelde nog niet eerder in de Premier League, maar volgens Meulensteen zou de Kroatische buitenspeler uitstekend in het Engelse voetbal passen. "Hij beschikt over de nodige ervaring en snelheid", zegt de Nederlander, die in het verleden jarenlang als rechterhand van Sir Alex Ferguson werkte op Old Trafford, in gesprek met 888sport. "Hij kan iets creëren. Hij is sterk aan de bal, kan een mannetje uitspelen en beschikt over een fantastische pass. Voor United is het belangrijk om een speler te hebben die defensies kan opensplijten met één pass."

United is ook nog altijd op zoek naar een opvolger voor Zlatan Ibrahimovic. Laatstgenoemde vulde afgelopen seizoen de spitspositie in, maar kreeg mede door ernstig blessureleed geen nieuw contract voorgeschoteld. Meulensteen is gecharmeerd van Morata en geeft de spits van Real Madrid de voorkeur boven bijvoorbeeld Andrea Belotti, die afgelopen seizoen namens Torino 26 keer scoorde in 35 wedstrijden in de Serie A. "Morata is een goede spits. Hij is mobiel, behendig en kan iets creëren. Hetzelfde geldt voor Belotti, maar ik zou kiezen voor Morata. We hebben recentelijk weinig van hem gezien, maar we weten allemaal hoe moeilijk het is om een plekje af te dwingen in het huidige team van Real."