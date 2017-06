Serero kreeg nooit uitleg: ‘Het werd meegedeeld door Marc Overmars’

Thulani Serero heeft hoge verwachtingen van zijn overstap naar Vitesse. De middenvelder gaat voor Europese overwintering en een plek in de top vier van de Eredivisie, vertelt hij. "Deze club heeft mooie ambities", zegt Serero in het Algemeen Dagblad. Woensdag maakte de Zuid-Afrikaan de transfer van Ajax naar Vitesse.

Srerero heeft lang en breed kunnen nadenken over zijn transfer, zegt hij. In de winter meldde Vitesse zich al. "En daarbij waren er nog allerlei opties. Frankrijk, Spanje, het Midden-Oosten. Maar bij Vitesse krijg ik het beste gevoel. Dat zit in de voetbalstijl. Daarom kies ik voor Vitesse. En ja, Nederland voelt ook goed."

Bij Ajax kwam hij de afgelopen seizoenen niet voor in de plannen van Frank de Boer en Peter Bosz. "Dat is nooit uitgelegd, maar gewoon meegedeeld door directeur Marc Overmars. Zo gaat dat", zegt Serero. Tegenslag doet pijn, erkent hij, maar daardoor laat Serero zich niet uit het veld slaan. "Ik weet wat overleven is en ik had al die tijd mijn passie: voetbal. Als ik op het veld sta, heb ik altijd plezier."