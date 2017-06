‘Ronaldo hield van de club, de fans, de stad en ik sluit een terugkeer niet uit’

De geruchtenmachine rond Cristiano Ronaldo draait de afgelopen dagen op volle toeren. Diverse Portugese, Spaanse en Engelse media wisten vrijdag te melden dat de aanvaller wil vertrekken bij Real Madrid. Het is nu de vraag waar de toekomst van Ronaldo ligt en volgens Ramón Caldéron, voormalig voorzitter van Real Madrid, behoort een terugkeer naar Manchester United tot de mogelijkheden.

“Het is heel erg moeilijk om hem op andere gedachten te brengen. Ik hoop dat hij nog niet besloten heeft om te vertrekken. Maar als hij voor zichzelf al een beslissing heeft genomen, is het heel erg moeilijk om de situatie nog te veranderen”, stelt de voormalig voorzitter van Real Madrid in gesprek met de BBC. “Er zijn weinig clubs die aan zijn verwachtingen kunnen voldoen.”

“Niet omdat ze hem niet kunnen betalen, maar omdat die clubs hem de mogelijkheid moeten bieden om prijzen te winnen”, vervolgt Caldéron. Hij ziet Ronaldo wel terugkeren naar Manchester United. “De relatie met José Mourinho in Madrid was niet optimaal, maar dat betekent niet dat hij niet terug zal keren. Hij vertraagde zijn komst naar Real Madrid met een jaar omdat Sir Alex Ferguson als een vader voor hem was. Cristiano hield van de club, de fans, de stad en ik sluit een terugkeer niet uit.”

Caldéron denkt niet dat Ronaldo een lucratieve overstap zal gaan maken. “Ik zie hem niet in China of het Midden-Oosten spelen, daar is hij het type speler niet voor. Hij heeft nog drie of vier jaar te gaan als absolute topspeler en hij zal prijzen blijven winnen zoals hij nu doet.”