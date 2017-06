Huren van Vitesse-doelwit Tammy Abraham kost dik vier miljoen euro

Tal van clubs willen Tammy Abraham op huurbasis van Chelsea overnemen. Britse media schrijven zaterdag dat de gegadigden echter steil achterover zijn gevallen na het bestuderen van de financiële voorwaarden. De Londense club hoeft geen huurvergoeding voor de negentienjarige aanvaller, maar het nieuwe weeksalaris én het tekengeld komt voor de rekening van de tijdelijke werkgever.

Chelsea is onder de indruk van het potentieel van Abraham, die vorig seizoen op huurbasis voor Bristol City liefst 26 doelpunten maakte, en is van zins om de spits opnieuw uit te lenen, het liefst aan een competitiegenoot. De club wil de Engels jeugdinternational, die momenteel meedoet aan het EK Onder-21 in Polen, een nieuw weeksalaris van omgerekend 57.000 euro uitdelen, alvorens hij vertrekt.

Geïnteresseerde clubs moeten zodoende het weeksalaris van Abraham voor hun rekening nemen, 2,9 miljoen euro op jaarbasis, maar ook nog eens dik 1,1 miljoen euro aan tekengeld voor de tiener zelf, zijn zaakwaarnemer en zijn familie, zo schrijven de kranten in Engeland. Zaakwaarnemer Neil Fewings van de Wasserman Media Group probeert ook nog eens een lucratieve goalbonus in een eventueel huurcontract te laten opnemen.

Chelsea maakt zich desalniettemin naar verluidt geen enkele zorgen over het vinden van een club voor Abraham, die belangstelling van onder meer Newcastle United en Brighton geniet. Samenwerkingspartner Vitesse zou ook in de markt zijn voor de aanvaller, al lijkt het logisch dat de financiële voorwaarden in dat geval van een andere aard zullen zijn. Abraham speelt al sinds zijn zevende voor Chelsea en werd door Guus Hiddink in 2015/16 uitgenodigd om met het eerste elftal mee te trainen. Dat resulteerde uiteindelijk in mei van dat seizoen in zijn officiële debuut voor the Blues.