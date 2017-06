PSV wacht bericht uit Londen af en heeft concurrentie uit Spanje

PSV hoopt ook komend seizoen over Marco van Ginkel te beschikken. De middenvelder van Chelsea speelde de afgelopen twee seizoenen een half jaar op huurbasis in Eindhoven en is ook nu weer een optie om de selectie van Phillip Cocu te versterken.

Volgens het Eindhovens Dagblad is PSV zeker niet de enige gegadigde om Van Ginkel, via huur of koop, in de zomer aan te trekken. Ook clubs uit onder meer Spanje hebben meer dan gemiddelde interesse in de middenvelder, die zelf nog met Chelsea in overleg is over zijn toekomstmogelijkheden in of buiten Londen.

Van Ginkel, 24 jaar, debuteerde in het seizoen 2009/10 namens Vitesse in de Eredivisie. Na vier seizoenen in Arnhem trok hij naar Chelsea, maar daar slaagde hij er mede door blessureleed niet in door te breken. Van Ginkel, die een contract tot medio 2019 heeft, werd verhuurd aan achtereenvolgens AC Milan, Stoke City en PSV.