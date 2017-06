‘Birmingham City hikt tegen hogere vraagprijs van Ajax aan’

Mitchell Dijks speelt mogelijk ook komend seizoen op de velden in Engeland. Volgens de zaterdageditie van De Telegraaf heeft Birmingham City meer dan gemiddelde interesse in de verdediger van Ajax. De linksback werd afgelopen seizoen verhuurd aan Norwich City, dat hem voor vier miljoen euro definitief mocht en ook wilde overnemen.

Het management van Dijks zat echter niet op één lijn met Norwich City over de voorwaarden van een meerjarig contract en zodoende gingen beide partijen na vijftien competitieduels en één doelpunt uit elkaar. Het goede spel van de 24-jarige back in het tenue van the Canaries viel goed in de smaak bij Birmingham City, dat echter moeite heeft met de vraagprijs.

Directeur spelersbeleid Marc Overmars is niet meer is gebonden aan de eerdere vraagprijs van vier miljoen euro en weet dat er ook sluimerende belangstelling uit Duitsland, Italië en Spanje is. Het contract van de linksback loopt volgend jaar zomer ten einde.