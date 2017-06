‘Ajax ontvangt formeel bod van twaalf miljoen euro op Younes'

Amin Younes ligt al goed in de markt en kan zich de komende weken tijdens het toernooi om de Confederations Cup nog meer in de kijker spelen. Volgens De Telegraaf valt een zomers vertrek van de aanvaller bij Ajax niet uit te sluiten, daar hij sinds zijn aanwezigheid bij het Duitse elftal 'bijzonder goed' in de markt zou liggen.

Younes, 23 jaar en een contract tot volgend jaar zomer, maakte op 6 juni als invaller zijn debuut in de vriendschappelijke interland tegen Denemarken (1-1) en mocht vier dagen later starten in het WK-kwalificatieduel met San Marino (7-0). Hij luisterde zijn eerste basisplaats in die Mannschaft op met een assist en een doelpunt.

Volgens de zaterdageditie van De Telegraaf neemt het aantal clubs dat naar Younes informeert met de dag toe. Het meest concreet is op dit moment Torino, dat zich officieel bij Ajax meldde en al een bod van uiteindelijk twaalf miljoen euro op de linksbuiten zou hebben uitgebracht. Ook clubs uit Bundesliga volgen nauwgezet de verrichtingen van de ex-speler van Borussia Mönchengladbach en 1. FC Kaiserslautern.

Het dagblad sluit niet uit dat directeur spelersbeleid Marc Overmars uiteindelijk een formeel bod accepteert, als geïnteresseerde clubs tegen elkaar gaan opbieden. Younes kwam immers voor 1,5 miljoen euro over naar Ajax, dat overigens een eenzijdige optie voor nog een seizoen heeft. Younes zelf zal een grote stem hebben in het al dan niet vertrekken.