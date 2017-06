Brands ontkent: ‘Zijn zaakwaarnemer hebben we in april gesproken’

Andrés Guardado gaat de gelederen van PSV verlaten, zo verzekerde onder meer ESPN vrijdag. Diverse media uit Mexico en de Verenigde Staten beweren dat de middenvelder naar Los Angeles FC verkast, na een akkoord voor vier seizoenen. In Eindhoven is daar men echter niet van op de hoogte.

"Wij hebben niets vernomen van Los Angeles", verklaart technisch manager Marcel Brands aan het Eindhovens Dagblad. "Wel horen we uit het circuit de geluiden. De zaakwaarnemer van Andrés hebben we voor het laatst in april in Eindhoven gesproken, dus ook van hem heb ik niets gehoord over een akkoord."

Guardado speelt sinds 2014 bij PSV. De Eindhovenaren huurden hem eerst een seizoen van Valencia, om hem vervolgens in 2015 voor een bedrag van 2,8 miljoen euro definitief over te nemen. Het afgelopen seizoen kwam hij tot 27 competitiewedstrijden en twee doelpunten voor de ploeg van trainer Phillip Cocu.

Eerder was ook al Atlanta United FC geïnteresseerd in een overname van Guardado, die volgens lokale media akkoord zou zijn gegaan met een contract vanaf 2018. Derhalve zal de Mexicaans international het Philips Stadion pas in de winterstop verlaten, als de club überhaupt tot een akkoord komen. Guardado staat in Eindhoven voor 1,4 miljoen euro per jaar op de loonlijst en kan in de Verenigde Staten daar een veelvoud van verdienen.