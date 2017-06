Miljoenenaankoop van AS Monaco gaat verder bij Fenerbahçe

Nabil Dirar gaat aan de slag bij Fenerbahçe. De club uit Kadiköy maakt bekend dat men met AS Monaco een akkoord heeft bereikt en dat de rechtsbuiten een contract tekent voor drie jaar met een optie op een vierde seizoen. De handtekeningen worden echter pas gezet wanneer de transferperiode officieel van start gaat.

De 31-jarige Dirar had bij Monaco nog een contract voor één seizoen, maar dat is nu dus afgekocht door Fenerbahçe. Het is nog onduidelijk hoeveel De Gele Kanaries voor de 25-voudig international van Marokko betalen, maar zeker is dus wel dat Dirar na Mathieu Valbuena en Mehmet Ekici de derde zomeraanwinst wordt voor Fenerbahçe.

Dirar begon zijn carrière bij Saint Gillis en kwam later via Diegem Sport en KV Westerlo bij Club Brugge terecht. Hij zou daar twee seizoenen blijven en vertrok vervolgens voor 7,5 miljoen euro naar AS Monaco, waarvoor hij in totaal tot 12 doelpunten en 33 assists in 167 officiële wedstrijden kwam.