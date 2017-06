Twente-verdediger breekt met zaakwaarnemer vanwege relatie moeder

Joachim Andersen koos er vorig jaar voor zich zakelijk niet langer meer te laten bijstaan door Jens Ørgaard en de verdediger van FC Twente heeft nu tekst en uitleg gegeven over de breuk met de zaakwaarnemer. De wegen van het tweetal scheidden toen Ørgaard een relatie kreeg met de moeder van Andersen, zo doet de 21-jarige Deen uit de doeken.

De moeder van Andersen scheidde tien jaar geleden van diens vader. "Het maakte hem niks uit, maar het was voor mij ongewoon", legt de stopper van Twente uit in gesprek met het Deense BT. "Jens was een prima zaakwaarnemer, maar er zou zich een ongemakkelijke situatie kunnen voordoen als hij en mijn moeder op een dag uit elkaar zouden gaan. Ik wilde dat gewoon voorkomen."

Andersen erkent dat hij aanvankelijk niet wist wat hij aan moest met de situatie. "Ik kon het niet helemaal plaatsen. Je moet privé en zakelijk goed van elkaar gescheiden houden. Mijn vader heeft mij geadviseerd een nieuwe zaakwaarnemer te zoeken. Ik spreek veel over voetbal met hem en hij staat me in zakelijk opzicht ook altijd bij."