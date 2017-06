‘Hij is een goede speler, maar is geen 137 miljoen euro waard’

Kylian Mbappé heeft naar verluidt met AS Monaco afgesproken dat hij deze zomer niet vertrekt, maar daar heeft Paris Saint-Germain maling aan. De club uit Parijs zou al contact hebben opgenomen met de entourage van Mbappé en als men serieus zaken wil doen, dan zal men met een monsterbedrag over de brug moeten komen.

De achttienjarige Mbappé wordt immers ook gevolgd door clubs als Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Arsenal en Liverpool en lijkt Monaco zomaar meer dan honderd miljoen euro op te kunnen leveren. “Mbappé is een goede speler, maar hij is geen 120 miljoen pond (137 miljoen euro) waard”, zegt oud-linksback Éric Abidal.

“Ik denk nog altijd dat hij wil blijven bij Monaco om zijn huidige niveau er te bevestigen. Hij moet immers ook rekening houden met speelminuten, want we gaan het jaar van het WK in”, besluit Abidal, die zelf ook nog voor Monaco speelde. Mbappé heeft in het Stade Louis II nog een contract dat tot de zomer van 2019 doorloopt.