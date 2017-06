Update: ‘Alleen Ajax en PSV nog over voor handtekening Amerikaans toptalent’

Erik Palmer-Brown lijkt onhoudbaar voor Kansas City nu verschillende clubs uit Europa hem in het vizier hebben. De twintigjarige verdediger staat volgens Metro in de belangstelling van Ajax, terwijl ook PSV hem graag zou willen aantrekken. Eenvoudig wordt dat niet, daar de Amerikaans jeugdinternational ook in verband wordt gebracht met FC Porto, Paris Saint-Germain, Real Betis, Chelsea en Manchester City.

Volgens het Amerikaanse medium is Ajax favoriet om zich te versterken met Palmer-Brown, die vorig jaar nog werd gehuurd door Porto. Nog voor het einde van de maand moet er duidelijkheid komen over de toekomst van de verdediger.

Ook Chelsea zou hem graag willen aantrekken. Daar zou Vitesse komend seizoen van profiteren, daar de Arnhemmers hem dan zouden mogen huren. Manchester City hoopt hem over te nemen van Kansas City en hem tijdelijk te stallen bij NAC Breda. De promovendus heeft sinds twee jaar een samenwerkingsverband met the Citizens.

Update zaterdag 24 juni 20.24 uur - ‘Alleen Ajax en PSV nog over voor handtekening Amerikaans toptalent’

De nieuwe werkgever van Erik Palmer-Brown ligt hoogstwaarschijnlijk in de Eredivisie. MLS Transfers meldt dat Ajax en PSV de overgebleven kandidaten zijn om de twintigjarige verdediger voor volgend jaar te strikken. Palmer-Brown, wiens contract bij Kansas City op 31 december afloopt, zal waarschijnlijk eerst ervaring gaan opdoen bij Jong Ajax of Jong PSV, alvorens de jeugdinternational minuten gaat maken in de Eredivisie.