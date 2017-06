‘Ronaldo begrijpt er helemaal niets van, hij is heel verdrietig en boos’

Cristiano Ronaldo heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Real Madrid. A Bola meldde vrijdag dat de Portugees het heeft gehad in Spanje na alle ophef rondom de commotie die is ontstaan over zijn vermeende belastingfraude. Later op de dag werd het nieuws bevestigd door Marca en nu weet ook de BBC het zeker: Ronaldo aast op een transfer.

Ronaldo voelt zich niet gesteund door Real Madrid nadat de officier van justitie in Madrid een aanklacht tegen hem indiende. Hij zal zich binnenkort voor de Spaanse rechter moeten verantwoorden. Volgens een bron die dicht bij Ronaldo staat is de sterspeler van de Koninklijke ‘heel verdrietig en boos’. "Hij heeft voor zijn gevoel niets fout gedaan, dus hij begrijpt er niets van.” Ronaldo zou zijn vertrekwens al kenbaar hebben gemaakt bij Real Madrid en volgens de Portugese krant A Bola is dat besluit ‘onomkeerbaar’.

Ronaldo speelt sinds 2009 voor Real Madrid en won het afgelopen seizoen voor de derde keer de Champions League met de Spaanse grootmacht. Het contract van de 32-jarige Ronaldo loopt door tot de zomer van 2021.

