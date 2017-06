Jonker ziet ervaren clubicoon vertrekken naar Monaco

Diego Benaglio is de nieuwe keeper van AS Monaco. De 33-jarige sluitpost heeft VfL Wolfsburg na negen seizoenen verlaten voor de Franse kampioen. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2020. Benaglio kiest voor een transfer nadat hij zijn basisplaats bij Wolfsburg was kwijtgeraakt aan de Belgische keeper Koen Casteels.

Benaglio speelde sinds januari 2008 voor Wolfsburg, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling. In totaal kwam hij 321 keer in actie voor de club uit de Bundesliga. De doelman heeft overigens met de clubleiding van Wolfsburg afgesproken dat hij na zijn loopbaan in een andere functie terugkeert. “Iedereen bij Wolfsburg wil Diego graag bedanken”, laat sportief directeur Olaf Rebbe weten. “Hij heeft de ontwikkeling van de club van dichtbij gemaakt zoals bijna niemand anders. Hij is een echte leider van de club. We zijn ontzettend blij dat hij na zijn profcarrière terugkeert.”

De keeper vindt het moeilijk en zwaar om afscheid te nemen van de club waar hij jarenlang onder contract stond. “Hoewel ik enorm uitkijk naar mijn uitdaging bij Monaco, was het een zwaar afscheid. Wolfsburg is een tweede huis geworden voor mij en mijn familie. Ik kijk er nu al naar uit om hier straks terug te keren.”