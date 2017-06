‘Sam Larsson in beeld als opvolger van ’man van vijftig miljoen euro‘’

Sam Larsson kan zijn loopbaan in Italië vervolgen, zo verzekeren diverse media in Italië. Volgens onder meer Sport Mediaset is sc Heerenveen naar verluidt benaderd door Fiorentina, dat op zoek is naar versterking voor de flanken. Federico Bernardeschi heeft een contract tot volgend jaar zomer met de club uit Florence en weigert vooralsnog te verlengen.

Bernardeschi, die met Italië deelneemt aan het EK Onder-21, moet in de optiek van Fiorentina liefst vijftig miljoen euro kosten, ook al loopt de contractuele samenwerking over een jaar reeds ten einde. Met name Internazionale heeft belangstelling voor de buitenspeler, die zelf graag liever naar Juventus verkast. Een verkoop aan de rivaal uit Turijn is echter uit den boze, zo verzekeren de lokale media.

In Heerenveen houdt men rekening met een vertrek van Larsson. De linksbuiten heeft een contract tot medio 2018, met de optie voor een extra seizoen. Vorige week maakte de Zweeds A-international echter duidelijk dat het tijd is voor de 'volgende stap'. "Als hij gaat, moet het voor Sam goed zijn en voor Heerenveen ook", zo zei Gerry Hamstra, de technisch manager van Heerenveen, eerder deze week.