‘Ik denk dat hij een deal achter de hand heeft en naar Juventus gaat’

Gianluigi Donnarumma stevent af op een vertrek bij AC Milan, na zijn verrassende besluit om zijn contract niet te verlengen. Het is de vraag waar zijn toekomst ligt, maar Daniele Massaro heeft wel een idee. De voormalig spits van Milan vermoedt dat Donnarumma al akkoord is met Juventus.

"Ik weet niet wiens schuld dit is. Maar ik denk dat hij al een andere deal achter de hand heeft en ik denk dat hij naar Juventus gaat", vertelt Massaro donderdagavond aan Mediaset. Giovanni Galli, zelf keeper geweest van Milan tussen 1986 en 1990, vindt dat Donnarumma uitleg verschuldigd is. "Iedereen, inclusief zaakwaarnemers, moet weten dat we het hier hebben over Milan. Het is niet zomaar een club, maar een club met zeven Europese trofeeën."

"Milan heeft een tiener de ongelooflijke kans gegeven om regelmatig in de Serie A te spelen en daar moet respect tegenover staan", oordeelt Galli. "Het is één ding dat hij meer wil verdienen, maar het is iets anders om te zeggen dat je ongeacht het aanbod sowieso 'nee' zegt. Ik wil de echte reden weten waarom hij niet bijtekent. Hij is achttien jaar en dus al volwassen. Hij heeft de plicht om zijn besluit uit te leggen."