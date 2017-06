Ajacied bevestigt transfer: ‘Er waren wat problemen met de trainers’

Anderson López bevestigt dat hij aan de slag gaat bij AS Monaco en op huurbasis wordt gestald bij Cercle Brugge. De achttienjarige rechtsbuiten heeft voor vijf seizoenen getekend en zal eerdaags officieel worden gepresenteerd. López is afkomstig van Ajax, waar hij als een van de weinigen nog niet over een contract beschikte.

“Dan is het dus extra bijzonder dat Monaco juist bij mij terecht kwam. Er waren wat problemen met de trainers (Aron Winter en Frank Peereboom, red.). Ik vond dat ik te weinig speeltijd kreeg. Ondanks dat bleef Monaco geïnteresseerd en wilden zij mijn handtekening”, aldus López in een interview met Hoog en Laag.

López speelde voor RVW en Vitesse alvorens hij in 2013 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Ajax. De international van het Nederlands elftal Onder-18, met Dominicaans bloed, brak echter nooit echt door bij de beloften.