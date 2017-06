Vitesse verliest strijd om rechtsbuiten

Fernando Torres heeft een mega-aanbieding van het Mexicaanse Queretaro naast zich neergelegd. De spits blijft liever nog een jaar bij Atlético Madrid. (AS)

Vertegenwoordigers van Everton reizen komende week naar Italië. Carlos Bacca en Duván Zapata staan op het lijstje van the Toffees . (Radio CRC)

De Georgische rechsbuiten stond ook in de nadrukkelijke belangstelling van Vitesse en Krylya Sovetov Samara.

Fabio Borini wil komende zomer graag terugkeren naar Italië. Dat betekent slechts nieuws voor Celtic, dat de spits graag over had willen nemen van Sunderland. (Newcastle Chronicle)

Juventus en toptalent Moise Kean zijn akkoord over een eerste profcontract voor de duur van drie jaar. Zodra de aanvaller achttien jaar wordt, kan hij zeven ton per annum gaan verdienen. (Sky Italia)

Het is onduidelijk hoe concreet de interesse is, maar het is bekend dat Larsson wil vertrekken bij sc Heerenveen.