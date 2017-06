‘AS Monaco neemt na zes jaar afscheid van spits en incasseert miljoenen’

Valère Germain lijkt zijn laatste wedstrijd voor AS Monaco te hebben gespeeld. De kampioen heeft volgens l’Équipe namelijk een principeakkoord met Olympique Marseille bereikt over een transfersom van acht tot tien miljoen euro.

De 27-jarige Germain was al persoonlijk akkoord over een vierjarig contract, maar moet nu dus wachten op definitieve overeenstemming tussen de directies. De aanvaller speelt sinds de zomer van 2011 voor Monaco en behoudens een seizoen op huurbasis voor OGC Nice kwam hij sindsdien altijd uit voor de Monegasken.

Germain, voormalig jeugdinternational van Frankrijk, werd met Monaco kampioen van de twee hoogste afdelingen in Frankrijk en kwam in totaal tot tweehonderd officiële wedstrijden. Daarin schopte hij het tot 49 doelpunten en 21 assists. Zijn huidige verbintenis het Stade Louis II loopt over een jaar af.