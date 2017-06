Voetbalnomade ‘El Loco’ scherpt record aan met clubwisseling nummer 30

Sebastián Abreu weet van geen ophouden. De veertigjarige Uruguayaan heeft donderdag een contract getekend voor een half seizoen bij de Chileense tweedevisionist Deportes Puerto Montt. Abreu scherpt zijn wereldrecord aan: het wordt alweer de 30ste transfer voor de spits, die aan de slag gaat bij zijn 25ste verschillende vereniging.

De voetbalnomade bleef nooit langer dan drie seizoenen bij dezelfde club. Bij het Braziliaanse Botafogo kende hij zijn meest succesvolle periode. In 93 wedstrijden was hij 55 keer trefzeker. Abreu, bijgenaamd El Loco, speelde tussen 1996 en 2012 bovendien 70 keer in het shirt van Uruguay. In die wedstrijden was hij 26 keer trefzeker.

Abreu brak in 1995 door bij het Uruguayaanse Defensor Sporting. Een seizoen later maakte hij de overstap naar het Argentijnse San Lorenzo de Almagro. Uiteindelijk zou de inmiddels ex-international in totaal in tien verschillende landen zijn brood verdienen. Chili wordt het elfde land voor Abreu, die in oktober 41 jaar wordt.