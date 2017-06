Everton maakt van Pickford duurste Engelse keeper aller tijden

Jordan Pickford is de nieuwe keeper van Everton. Hij tekende een vijfjarig contract en wordt voor 28,6 miljoen euro overgenomen van Sunderland. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 34,3 miljoen euro. Dat maakten the Toffees donderdag bekend. Nog nooit betaalde Everton zo’n hoog bedrag voor een keeper.

Everton laat weten dat de eerste gesprekken het afgelopen weekend hebben plaatsgevonden en dat een akkoord snel werd bereikt. Pickford degradeerde het afgelopen seizoen met Sunderland, maar werd toch opgenomen in de lijst voor PFA Young Player of the Year. “Het is geweldig om voor deze club te tekenen”, laat Pickford in een eerste reactie weten op de clubwebsite. “Het afgelopen seizoen was pas mijn eerste in de Premier League, dus het is ongelofelijk dat ik deze kans bij Everton al krijg. Everton is een geweldige club en het is een grote kans voor mij om te laten zien wat ik kan.”

“Ik ben heel blij met deze geweldige aankoop voor Everton”, reageert trainer Ronald Koeman. “Jordan is een zeer getalenteerde jonge professional, met veel honger naar succes. We hebben zijn kwaliteiten opgemerkt tijdens zijn wedstrijden in de Premier League afgelopen seizoen. Gezien zijn jonge leeftijd zijn we ervan overtuigd dat hij alleen maar beter wordt.”