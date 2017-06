‘Rekik verkiest nummer zes van Duitsland boven terugkeer bij PSV’

Karim Rekik verlaat Olympique Marseille voor Hertha BSC. De mandekker ondergaat vrijdag een medische keuring en tekent daarna een vierjarig contract, meldt het Eindhovens Dagblad. Naar verluidt ontvangen de Fransen 2,5 miljoen euro voor de verdediger.

Na het vertrek van Héctor Moreno naar AS Roma stond Rekik ook op de radar bij PSV, maar de Eindhovenaren waren kansloos toen Hertha zich meldde. Wanneer de medische keuring zonder problemen verloopt, wordt hij vrijdag gepresenteerd bij zijn nieuwe werkgever.

Bij Hertha wordt Rekik de opvolger van John Brooks. De Amerikaanse verdediger werd onlangs voor twintig miljoen euro overgenomen door VfL Wolfsburg. Daar wordt hij ploeggenoot van Jeffrey Bruma, die tussen 2013 en 2015 samenspeelde met Rekik bij PSV.

Rekik werd in de zomer van 2015 door Manchester City verkocht aan Marseille, maar een gelukkig huwelijk werd het nooit. In zijn eerste seizoen kwam hij nog regelmatig in actie. Vorig seizoen moest de 22-jarige verdediger genoegen nemen met een bijrol. Hij kwam niet verder dan tien competitiewedstrijden, waarin hij er acht vanuit de basis startte.