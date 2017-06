‘Real deed Spaanse kranten opmerkelijk verzoek na ‘Ronaldo-schandaal’’

Cristiano Ronaldo was afgelopen week een veelbesproken persoon. Niet vanwege zijn prestaties op het veld, maar omdat hij verdacht wordt van belastingontduiking. Real Madrid heeft er alles aan gedaan om het gezichtsverlies voor de club zo klein mogelijk te houden, zo schrijft El Confidencial.

De Koninklijke zou dinsdag, nadat het nieuws naar buiten kwam, namelijk naar diverse redacties gebeld hebben. Real Madrid verzocht om bij het nieuws over Ronaldo geen foto te gebruiken van de Portugees in het shirt van de club. Als vanzelfsprekend willen Real Madrid en zijn sponsors niet in verband gebracht worden met fraude en zelfs een foto van Ronaldo in het shirt van de club zou al op een dergelijk verband kunnen wijzen.

De club schaarde zich eerder deze week in een officiële verklaring wél achter de Portugees. “Real Madrid heeft het volste vertrouwen in Cristiano Ronaldo, die, voor zover wij begrijpen, volgens de regels heeft gehandeld”, liet de Koninklijke weten in een statement. Ronaldo wordt ervan verdacht voor 14,7 miljoen euro gefraudeerd te hebben, door tussen 2011 en 2014 de inkomsten uit zijn portretrechten verborgen te houden voor de Spaanse fiscus.

“Sinds hij hier in juli 2009 arriveerde, heeft hij altijd laten zien bereid te zijn om aan zijn belastingverplichtingen te voldoen”, vervolgt zijn club. “Real Madrid is er absoluut van overtuigd dat Ronaldo zijn totale onschuld zal bewijzen. Real Madrid hoopt dat er zo snel mogelijk gerechtigheid zal komen zodat zijn onschuld ook zo snel mogelijk bewezen kan worden.”