Monchi tikt Liverpool op de vingers: ‘AS Roma is geen supermarkt’

Liverpool hoopt Mohamed Salah deze transferperiode naar Anfield te halen. De buitenspeler staat onder contract bij AS Roma en als het aan technisch directeur Monchi ligt, dan blijft dat ook zo. Hij wil de Egyptenaar in Rome houden, behalve wanneer het juiste bedrag op tafel wordt gelegd. Vooralsnog is dat niet het geval en Monchi benadrukt nog maar eens dat the Reds niet hoeven te denken dat Roma de buitenspeler zomaar laat vertrekken.

Liverpool en Roma zijn al enige tijd in gesprek over de transfersom van Salah. Een openingsbod van 32 miljoen euro wer geweigerd door de club uit de Serie A. Vraag en aanbod liggen voorlopig ver uit elkaar en volgens Italiaanse media vraagt Roma meer dan veertig miljoen euro. Monchi wil Salah niet onder zijn waarde verkopen, maar sluit een vertrek niet uit.

“Een Engelse club heeft een bod uit gebracht, maar de prijs wordt bepaald door Roma en niet door de kopers”, aldus Monchi op een persconferentie. “Roma is geen supermarkt. Roma is een team dat Italië representeert in Europa. We zijn als tweede geëindigd in de Serie A en we willen een zo goed mogelijk team op de been zetten. Maar tegelijkertijd is er geen club ter wereld die geen spelers verkoopt.”