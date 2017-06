Van Hooijdonk: ‘Fans van Ajax en Feyenoord hadden ons moeten zien’

Pierre van Hooijdonk gunt Wesley Sneijder de titel van recordinternational van Oranje. De middenvelder loste Edwin van der Sar vorige week vrijdag af, toen Sneijder tegen Luxemburg zijn 131ste interland speelde. Van Hooijdonk kan zich nog goed herinneren hoe Sneijder zich als jongeling manifesteerde binnen de Oranje-selectie.

Vanaf het eerste moment was Van Hooijdonk 'gecharmeerd' van de spelmaker, schrijft Pi-Air in zijn column voor Voetbal International. "Van de voetballer én van de persoon. Veertien jaar geleden kwam hij erbij en het viel me meteen op hoe makkelijk hij klikte met de oudere garde. Meestal duurt het even voordat jonge gasten zichzelf durven te profileren bij Oranje, maar Wesley had daar geen enkele moeite mee."

Samen met Rafael van der Vaart sloot Sneijder meteen aan bij het 'kaartgroepje', waarin onder meer Paul Bosvelt en Van Hooijdonk zelf zaten. "Fans van Feyenoord en Ajax hadden ons moeten zien zitten, als voorbeeld van hoe spelers van beide clubs met elkaar kunnen omgaan", schrijft Van Hooijdonk. "Wesley en Rafael hadden het hoogste woord, hoe jong ze ook waren. Leuke ventjes, streetwise, een soort Ciske de Ratjes."