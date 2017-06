Beoogd Ajax-trainer Keizer geprezen: ‘Hij houdt van de Barça-stijl’

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Marcel Keizer wordt aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De dertigjarige Jergé Hoefdraad speelde bij Telstar en SC Cambuur onder de vleugels van de coach en kent dan ook zijn kwaliteiten. “Als aanvaller vraagt hij veel van je. Je mag voorin je ding doen, maar je moet ook hard werken. In het drukzetten bijvoorbeeld”, vertelt de buitenspeler.

Keizer verliet Cambuur vorig jaar om bij Jong Ajax Jaap Stam en Andries Ulderink op te volgen. In zijn eerste seizoen eindigde hij met de beloftenploeg op de tweede plaats in de Jupiler League. "Hij houdt van de Barça-stijl om het zo maar even te noemen”, legt Hoefdraad uit tegenover ELF Voetbal. “Veel balbezit, alle aanvallers moeten dreiging hebben. En meteen drukzetten bij balverlies. Als aanvaller vraagt hij veel van je. Je mag voorin je ding doen, maar je moet ook hard werken. In het drukzetten bijvoorbeeld.”

Hoefdraad leerde Keizer kennen als een rustig en eerlijk persoon. “Als je niet speelde, dan vertelde hij eerlijk waarom niet. Als je gewisseld werd en je was het er niet mee eens, dan gaf hij tekst en uitleg”, klinkt het. “En als hij vond dat je heel slecht was, dan zei hij dat ook gewoon. Straight. Hij zegt waar het op staat. Dat is prettiger dan een coach die erom heen draait.”

Hoefdraad had de aanstelling van Keizer bij Ajax niet zien aankomen, maar hij verwacht dat de verliezend Europa League-finalist weet wat het doet. “Maar er komt wel een heel andere druk op hem te staan. Het is dus even afwachten hoe hij daarmee omgaat. Niet alle supporters zijn volgens mij even blij met zijn aanstelling. Maar ik, ook als Ajax-fan, ken hem persoonlijk en gun hem daarom deze stap. Ik denk dat hij het goed gaat doen bij Ajax.”