‘Ajax onderhandelt met Galatasaray en wil minimaal drie miljoen euro’

Galatasaray heeft zich officieel gemeld bij Ajax voor Kenny Tete, meldt De Telegraaf. Beide partijen zijn met elkaar in gesprek over een transfersom, een akkoord is nog niet bereikt. Het is onduidelijk of Tete open staat voor een vertrek naar Istanbul. Volgens het dagblad lijkt het erop dat de Oranje-international wil vertrekken omdat de clubs met elkaar in gesprek zijn.

De Turkse topclub zal niet heel diep in de buidel te hoeven tasten om de 21-jarige Tete los te weken. Ajax verlangt naar verluidt een bedrag van drie miljoen euro, wat kan oplopen door bonussen. Daarnaast willen de Amsterdammers ook een doorverkooppercentage. Wanneer Galatasaray en Ajax een akkoord hebben bereikt, is het de beurt aan Tete om tot een akkoord te komen.

Het afgelopen seizoen speelde Tete een bijrol onder trainer Peter Bosz. De coach gaf de voorkeur aan Joël Veltman. Laatstgenoemde heeft aangegeven open te staan voor een nieuwe uitdaging. Het vertrek van Bosz naar Borussia Dortmund en de eventuele transfer van Veltman zouden reden voor Tete kunnen zijn om in Amsterdam te blijven. Dan zal hij wel moeten bijtekenen, want zijn contract loopt volgend jaar af. Wanneer spelers met een aflopend contract niet verlengen, worden zijn niet meer opgesteld. Er is echter volop belangstelling voor Tete, zo laat zaakwaarnemer Mino Raiola weten: "Ik ben met een heleboel mensen in gesprek."