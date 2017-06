Cultspits zint op rentree in Nederland: ‘Ik wil gewoon lekker veel goals maken’

Melvin Platje is de afgelopen jaren even uit de schijnwerpers verdwenen. De 28-jarige aanvaller vertrok in 2014 naar het buitenland en speelde daar voor Neftchi Baku, Kalmar FF, Stade Brest, Hansa Rostock en Lommel United. Inmiddels is Platje op zoek naar een nieuw avontuur en hij hoopt op de Eredivisie of de Jupiler League.

“Maar als er wat moois komt in het buitenland, sta ik daar natuurlijk ook wel voor open. Als heel het plaatje klopt, neem ik m’n familie gewoon mee”, zegt Platje in gesprek met VICE Sports. “Als het een minder prettig land is, maar het contract heel erg goed is, dan ga ik gewoon alleen. Dat zeg ik ook gewoon eerlijk. Zo denken alle voetballers, daar ga ik niet over liegen.”

“Ik wil gewoon lekker veel goals maken. Als het de Jupiler League is, dan wel in het linkerrijtje”, geeft de aanvaller, die in Nederland speelde voor FC Volendam, NEC en VVV-Venlo, toe. Zijn telefoon staat naar eigen zeggen niet roodgloeiend. “Nee, m’n zaakwaarnemer is wel bezig met wat dingetjes. Ik heb gezegd: als je wat op papier hebt, gaan we praten. Al twintig andere zaakwaarnemers hebben me gebeld: sta je hiervoor open, sta je daarvoor open? Maar daar heb ik geen zin in. Die gasten ben ik helemaal zat.”