Update: Enkel medische keuring staat vertrek Serero nog in de weg

Thulani Serero vervolgt zijn loopbaan bij Vitesse, zo verzekeren de Gelderlander en De Telegraaf woensdag. De middenvelder, die een aflopend contract met Ajax heeft, ondergaat in de ochtend een medische keuring in Arnhem. Indien er geen problemen aan het licht komen, kan Serero een contract voor drie seizoenen in GelreDome ondertekenen.

Vitesse was niet de enige club die Serero wilde binnenhalen. Ook Deportivo la CoruƱa had interesse in de middenvelder uit Zuid-Afrika en had zelfs een onderhoud. Serero voelt zich volgens De Telegraaf echt thuis in Nederland en zei op gevoel te kiezen. Met de komst van Serero dekt Vitesse zich in tegen een mogelijk vertrek van Marvelous Nakamba, die interesse van tal van buitenlandse clubs heeft getrokken.

Serero, 27 jaar, speelt sinds 2011 voor Ajax en kwam in de voorgaande seizoenen regelmatig in actie voor de Amsterdammers. De inmiddels vertrokken Peter Bosz zag het echter niet zitten in de Zuid-Afrikaan en Serero moest het afgelopen seizoen vooral doen met enkele optredens bij Jong Ajax.

Update 11.22 uur - Enkel medische keuring staat vertrek Serero nog in de weg

Thulani Serero zet zijn loopbaan zo goed als zeker voort bij Vitesse. De middenvelder van Ajax is woensdag in Arnhem om medisch gekeurd te worden en zal vervolgens waarschijnlijk woensdagmiddag worden gepresenteerd. De Zuid-Afrikaan komt transfervrij over.

