PSV gaat miljoenen uit verkoop van Moreno voorlopig niet besteden

PSV is voorlopig niet van plan om een nieuwe verdediger aan te trekken, zo meldt het Eindhovens Dagblad woensdag. De club maakte dinsdagmiddag onverwachts bekend dat Héctor Moreno naar AS Roma is getransfereerd. Met de overgang van de Mexicaans international, die in Italië een contract tot medio 2021 heeft getekend, is een bedrag van 5,7 miljoen euro gemoeid.

Technisch manager Marcel Brands stelt dat Jordy de Wijs in de voorbereiding op het nieuwe seizoen de kans krijgt om zich te bewijzen, naast Nicolas Isimat-Mirin en Daniel Schwaab. De Wijs speelde de tweede seizoenshelft van vorig seizoen op huurbasis voor Excelsior en kwam tot vijftien Eredivisie-duels.

De zomerse transfermarkt is nog ruim twee maanden geopend. De kans is dus aanwezig dat PSV alsnog een verdediger aantrekt, zeker gezien het feit dat PSV in de voorbije jaren vaak in augustus spelers haalde. Brands wilde aan het dagblad niet kwijt wat voor plannen hij met de Eindhovense club heeft.

Moreno, 29 jaar, speelde twee seizoenen in Eindhoven. Daarvoor was de verdediger vier jaar actief in LaLiga bij Espanyol. De Spaanse club nam Moreno over van AZ, zijn eerste club in Europa. Zowel met AZ (2008/09) als met PSV (2015/16) werd hij kampioen in de Eredivisie. Afgelopen seizoen was de Mexicaan met zeven doelpunten de meest trefzekere verdediger in de Nederlandse competitie.