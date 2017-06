Opvolger van Verratti in Parijs speelt voor AC Milan

Excelsior en Luigi Bruins hebben de intentie langer met elkaar door te gaan, al zit men niet op één lijn over de contractduur. Het contract van de middenvelder loopt aan het einde van de maand af. (Voetbal International)

Norberto Neto ruilt Juventus hoogstwaarschijnlijk niet in voor Napoli maar voor Valencia. De Braziliaanse doelman is het voornaamste slachtoffer van de naderende overgang van Wojciech Szczesny naar Turijn. (Tuttosport)

Giacomo Bonaventura is weliswaar een ander type voetballer, maar in Parijs is men weg van de veelzijdigheid van de Italiaan.