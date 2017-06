Raiola woedend na contact tussen onthutst AC Milan en Donnarumma

Mino Raiola en AC Milan hebben dinsdag een nieuw hoofdstuk aan de soap rondom de toekomst van Gianluigi Donnarumma toegevoegd. Volgens diverse Italiaanse media is de Serie A-club verbolgen en onthutst over de weigering van de achttienjarige doelman om een contractvoorstel te accepteren of er überhaupt antwoord op te geven.

Dinsdag was de laatste dag om antwoord te geven op een nieuw contractvoorstel ná de zomer van 2018, à ruim vier miljoen euro per jaar. De zeventienjarige Donnarumma voegde zich echter bij de selectie van Italië Onder-21 in Rome, ter voorbereiding op het naderende EK. Milan-directeur Massimiliano Mirabelli was echter ook op het trainingskamp en stapte naar verluidt op de tiener af om duidelijkheid te verkrijge.

Raiola werd woedend toen hij hoorde dat de directie van AC Milan direct contact had gezocht met Donnarumma, zo stellen lokale media. De zaakwaarnemer was van mening dat de club probeerde om de doelman en zijn management tegen elkaar op te stoken. De Italiaanse Nederlander zou zelfs op het punt hebben gestaan om de gesprekken over een nieuw contract voor zijn cliënt helemaal af te breken.

Een telefoongesprek tussen algemeen directeur Marco Fassone en Raiola zorgde ervoor dat de gemoederen tot bedaren werden gebracht. De belangenbehartiger zal donderdag naar Milaan vliegen voor een gesprek. Dat is ook de dag dat de clubleiding van i Rossoneri een definitief antwoord verwacht. Paris Saint-Germain lijkt momenteel de enige mogelijke bestemming van Donnarumma, daar Manchester City met Ederson al een nieuwe doelman heeft en David de Gea niet bij Manchester United vertrekt.