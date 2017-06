Swingend Frankrijk blijft ongedeerd na rode kaart tegen Engeland

In een enerverende oefenwedstrijd heeft Frankrijk dinsdagavond gewonnen van Engeland. De groepsgenoot van Oranje in de WK-kwalificatiereeks moest na rust verder met tien man voordat Harry Kane de 2-2 maakte, maar de rode kaart voor Raphaël Varane deerde de thuisploeg niet. Frankrijk speelde attractief voetbal en won met 3-2.

Beide ploegen hadden iets recht te zetten: Frankrijk verloor in de WK-kwalificatiecylus in de blessuretijd van Zweden en Engeland pakte ternauwernood een punt in Schotland. Zowel Didier Deschamps als Gareth Southgate voerde zes wijzigingen door in de basisopstelling. Het duel werd voorafgegaan door een indrukwekkende openingsceremonie, waarbij werd stilgestaan bij de slachtoffers van de recente terreuraanslagen in Manchester en Londen. Het publiek in het Stade de France zong zelfs het 'God Save the Queen' uit volle borst mee.

Engeland kende een goede start, want na acht minuten brak Kane de ban. De spits was het eindstation van een oogstrelende aanval. Een afgemeten bal van Dele Alli kwam terecht bij Raheem Sterling, die het leer bij zich hield en vervolgens Ryan Bertrand lanceerde met een hakbal. Diens voorzet werd binnengewerkt door Kane. Nog in de eerste helft wist Frankrijk het duel echter te kantelen. Het werd halverwege de eerste helft 1-1 door toedoen van Samuel Umtiti. De verdediger stond op de juiste plek nadat doelman Tom Heaton redding bracht op een kopbal van Olivier Giroud.

Frankrijk, dat slechts een van de laatste zes thuiswedstrijden tegen Engeland verloor, was vervolgens dichtbij via basisklant Kylian Mbappé. Enkele minuten voor rust kwam de 2-1 op naam van Djibril Sidibé. Opnieuw kwam het doelpunt voort uit een rebound na een knappe redding van Heaton; ditmaal keerde hij een schot van Ousmane Dembélé. Zo goed als Frankrijk de eerste helft beëindigde, zo dramatisch gingen les Bleus van start in de tweede. Varane tikte in het zestienmetergebied tegen het been van Dele Alli en Kane verschalkte Tottenham Hotspur-ploeggenoot Hugo Lloris vanaf de stip.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Engeland, maar het oogde alsof de rode kaart Frankrijk niets deed. De ploeg van Deschamps voetbalde ook met tien man een stuk gemakkelijker dan Engeland. Fraaie passeerbewegingen van Kylian Mbappé en Paul Pogba brachten het publiek in vervoering; eerstgenoemde schoot twintig minuten voor tijd van dichtbij op de lat. Mbappé kapte John Stones uit en moest scoren, maar mikte te hoog. Het werd uiteindelijk toch 3-2. Dembélé werd in het strafschopgebied bediend door Mbappé en vond de verre hoek. Frankrijk kwam amper nog in de problemen en herstelde zich van de nederlaag in Zweden.