Feyenoord legt talentvolle doelman vast: ‘Ook een goede persoonlijkheid’

Ramon ten Hove heeft dinsdag zijn eerste profcontract bij Feyenoord ondertekend, zo meldt de Rotterdamse club op zijn website. De negentienjarige doelman heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarige verbintenis en zal in de voorbereiding op volgend seizoen aansluiten bij de eerste selectie van Feyenoord.

“Ramon is niet alleen een groot talent, maar ook een goede persoonlijkheid. Hij wordt elk jaar beter als keeper, omdat hij ontzettend gefocust is. Komend seizoen kan hij als onderdeel van de eerste selectie ontzettend veel leren van keeperstrainer Khalid Benlahsen en van de andere drie keepers Brad Jones, Kenneth Vermeer en Justin Bijlow”, zegt Martin van Geel, technisch directeur van Feyenoord.

Ten Hove trainde afgelopen seizoen al diverse keren mee met de eerste selectie van de Rotterdammers. Tot dusver maakte hij één keer deel uit van de wedstrijdselectie van Feyenoord. In de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die met 1-0 verloren ging, zat Ten Hove negentig minuten op de bank. De sluitpost kwam in 2011 over van Excelsior en speelde daarvoor bij amateurclub vv Hekelingen.