‘Heracles reageert snel en haalt opvolger Hoogma op bij Willem II'

Heracles Almelo heeft razendsnel een vervanger voor Justin Hoogma in huis gehaald. De negentienjarige verdediger tekende dinsdag bij TSG 1899 Hoffenheim. Nog op dezelfde dag hebben de Almeloërs met Dries Wuytens een nieuwe verdediger binnengehaald, zo meldt TC Tubantia.

Wuytens komt transfervrij over van Willem II en tekent dinsdag voor twee jaar in Almelo. “Heracles toonde al interesse toen het vorig seizoen nog bezig was. Er speelde nog wel wat, maar ik had gewoon een goed gevoel bij Heracles. Met mijn achterneef Jan Wuytens, die er ook heeft gespeeld, heb ik geen contact gehad. Dat was toch te lang geleden”, zegt Wuytens in gesprek met het Brabants Dagblad.

“Hij is een prima speler met al heel wat Eredivisie-wedstrijden in de benen”, reageert Nico-Jan Hoogma, algemeen directeur bij Heracles Almelo, tegenover TC Tubantia. Wuytens is één van de spelers die transfervrij vertrekt bij Willem II, maar is de eerste die onderdak vindt bij een nieuwe club. “Ik had gedacht dat bijvoorbeeld Kostas Lamprou zo een andere club zou hebben. Zelf ben ik heel blij met Heracles, ook al moet ik nu met mijn hele gezin verhuizen.”