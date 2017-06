Ronaldo getipt voor vijfde Gouden Bal: ‘Het is beangstigend en eng’

Als het aan Steven Gerrard ligt, wint Cristiano Ronaldo voor de vijfde keer de Gouden Bal. De oud-middenvelder van Liverpool is enorm onder de indruk van de prestaties van de Portugees. Real Madrid won voor het tweede jaar op rij de Champions League en daarin was een grote rol weggelegd voor de Portugees.

“Het is beangstigend en eng. De Gouden Bal moet voor hem zijn, dit soort wedstrijden zijn daar bepalend voor. Het is alleen jammer dat hij geen hattrick heeft gemaakt. Dan had hij in de kwartfinale, in de halve finale én in de finale een hattrick gemaakt”, zegt Gerrard tegenover BT Sport.

Ronaldo speelde afgelopen seizoen 46 wedstrijden in alle competities, waarin hij 42 keer tot scoren kwam. Naast de Champions League, legde Real Madrid afgelopen seizoen ook beslag op de Spaanse titel. Komende zomer speelt de aanvaller met Portugal op de Confederations Cup in Rusland.