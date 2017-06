Hoogma verlaat Heracles voor nummer vier van Bundesliga

Justin Hoogma heeft Heracles Almelo verlaten voor het Duitse TSG 1899 Hoffenheim. De negentienjarige verdediger is dinsdag gepresenteerd bij zijn nieuwe werkgever. Hij tekende een contract tot de zomer van 2021 bij de nummer vier van het afgelopen Bundesliga-seizoen. Hoogma wordt bij Hoffenheim gezien als de opvolger van Niklas Süle, die voor twintig miljoen euro de overstap heeft gemaakt naar Bayern München.

Hoogma werd opgeleid door FC Twente en brak door bij Heracles Almelo, waar hij het afgelopen seizoen geen minuut miste in de Eredivisie. Hoffenheim bekeek de aankoop vorig seizoen uitvoerig. Volgens Voetbal International werd de negentienjarige verdediger liefst vijftien keer bekeken door in totaal zeven verschillende scouts van Hoffenheim.

“Ik heb de laatste tijd op tv veel duels van Hoffenheim gezien en de manier waarop Julian Nagelsmann (trainer, red.) tegen voetbal aankijkt, spreek me zeer aan”, laat Hoogma weten. “Geen lange ballen en het vervolgens aan laten komen op duelkracht, maar verzorgd voetbal van achteruit waarbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor de verdedigers. In gesprekken met Nagelsmann en zijn assistent Alfred Schreuder werd dat later nog eens bevestigd.”

“Heracles Almelo verliest hiermee een talentvolle jonge speler. Maar wij gunnen Justin deze belangrijke stap in zijn carrière", reageert voorzitter Jan Smit op de clubwebsite van Heracles. Het contract van Hoogma in Almelo liep door tot medio 2019. Het is onbekend welk bedrag Hoffenheim overmaakt naar de Eredivisionist.