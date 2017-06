Real Madrid zorgt voor ‘lach en traan’ in Duitsland: ‘Mijn droom komt uit’

Jesús Vallejo krijgt de kans bij Real Madrid. De verdediger werd afgelopen seizoen verhuurd aan Eintracht Frankfurt en liet een goede indruk achter in de Bundesliga. In de zomer sluit Vallejo aan bij Real, maakt Eintracht bekend via de officiële clubsite. Met zijn terugkeer speelt de Champions League-houder in op het naderende vertrek van de transfervrije Pepe.

De twintigjarige Vallejo maakte in 2015 de overstap van Real Zaragoza naar het Santiago Bernabéu. De jeugdinternational van Spanje wacht echter nog op zijn debuut voor Real. Hij werd in zijn eerste seizoen direct weer verhuurd aan Zaragoza en bracht de afgelopen jaargang door in Duitsland. Vooral in de eerste seizoenshelft speelde Vallejo een belangrijke rol in de defensie van Eintracht, dat in die fase slechts vijftien doelpunten incasseerde.

Door blessureleed bleef de inbreng van Vallejo over het gehele seizoen beperkt tot 25 wedstrijden. Algemeen directeur Fredi Bobic had de huurling graag binnenboord gehouden, erkent hij. "We ontvangen dit nieuws met een lach en een traan. Het vervult ons met trots dat hij zich hier zo goed heeft ontwikkeld dat Real zulke plannen met hem heeft. Ik wens hem namens de hele club het allerbeste."

"Toen ik twee jaar geleden tekende bij Real, was het mijn grote droom om deel uit te maken van het eerste team", vertelt Vallejo zelf. "Die droom gaat nu in vervulling. Zonder de hulp van Eintracht was dat nooit mogelijk geweest. Daarom wil ik iedereen bedanken die ervoor verantwoordelijk was. Mijn teamgenoten verdienen een speciaal dankwoord en ik ben de fantastische supporters eeuwig dankbaar. Ze hebben me verwelkomd in deze grote familie en dat zal ik nooit vergeten."