‘Een terugkeer naar Ajax? Een paar jaar geleden waren we erg dichtbij’

Rafael van der Vaart is van plan zich terug te vechten bij FC Midtjylland. De middenvelder heeft de hoge verwachtingen niet waargemaakt in zijn eerste seizoen: hij stond slechts tien keer in de basis en speelde geen enkele volledige wedstrijd. Van der Vaart vertrouwt erop dat hij komend seizoen beter voor de dag komt.

"Ik ben een vechter", benadrukt Van der Vaart maandag bij Ziggo Sport. "Ik moet hierna gewoon een goed seizoen draaien en laten zien wat ik kan. Ook als ik nog een keer in Nederland wil ballen of waar dan ook. Daar ga ik dan later pas over na denken."

Van der Vaart tekende bij zijn komst een contract tot medio 2018. "Een terugkeer naar Ajax? Een paar jaar geleden waren we erg dichtbij. Dat ging helaas niet door. Het blijft natuurlijk je club. Maar dan moet ik wel een heel goed jaar draaien bij Midtjylland", weet hij.