Jahanbakhsh en Ghoochannejhad plaatsen zich met Iran voor WK

Iran kan zich gaan opmaken voor het WK van 2018 in Rusland. De ploeg van bondscoach Carlos Quieroz was met 2-0 te sterk voor Oezbekistan en heeft zich zodoende als derde land, na organisator Rusland en Brazilië, geplaatst voor het mondiale eindtoernooi. Alireza Jahanbakhsh (AZ) en Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen) zijn de eerste twee Eredivisionisten die zich hebben gekwalificeerd voor het WK.

De score werd na 23 minuten geopend door Serdar Azmoun, spits van FK Rostov. Vlak voor tijd werd het duel beslist door Mehdi Taremi. Met nog twee kwalificatiewedstrijden kan het WK Iran niet meer ontgaan. Voor de tweede keer op rij plaatst Iran zich voor het toernooi. Ook in 1978, 1998 en 2006 deed het land mee.

Jahanbakhsh speelde de eerste 45 minuten mee in het gewonnen duel. Bij een 2-0 stand mocht Ghoochannejhad in blessuretijd nog invallen. De overwinning kon Iran toen al niet meer ontgaan. Het team van Queiroz bleef voor de achtste keer op rij in de WK-kwalificatie ongeslagen.