Manchester United meldt zich met ‘gewichtig bod’: ‘De bal ligt bij Real Madrid’

Manchester United heeft een serieus bod uitgebracht op Real Madrid-aanvaller Álvaro Morata. Dat bevestigt zaakwaarnemer Juanma López maandag. Engelse media speculeerden eerder al over een eerste bod uit Manchester, dat zo'n zestig miljoen euro zou bedragen. López laat zich niet specifiek uit over de hoogte van het bedrag.

De belangenbehartiger van Morata noemt Manchester United een 'prachtige club en een 'zeer interessante optie'. "Ze hebben een gewichtig aanbod gedaan en de bal ligt nu bij Real", vertelt López aan de Italiaanse media, die hem ook vragen naar belangstelling uit de Serie A. "Er is ook regelmatig contact geweest met AC Milan tot een paar dagen geleden, dat kan ik bevestigen. Maar Real vond het aanbod van Milan simpelweg niet voldoende."

Volgens Cadena SER zet de Koninklijke in op tachtig miljoen euro, waarmee Morata 's werelds duurste Spanjaard zou worden. Op dit moment is die titel in handen van Fernando Torres, die in 2011 voor een kleine zestig miljoen euro overstapte van Liverpool naar Chelsea. Morata zou zelf al 'ja' hebben gezegd tegen een jaarsalaris van acht miljoen euro op Old Trafford.