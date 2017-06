Keane sloeg ploeggenoot bij United knock-out: ‘Kan me niks meer herinneren’

Gabriel Heinze speelde tussen 2004 en 2007 in het shirt van Manchester United. De Argentijn is nog altijd een publiekslieveling, maar onthult tegenover een Argentijnse tv-zender dat hij het een keer stevig aan de stok gehad heeft met een ander icoon van the Red Devils: Roy Keane.

De Ier sloeg Heinze knock-out na een woordenwisseling. “We verloren een wedstrijd en ik liep als eerste de kleedkamer binnen. Roy kwam als tweede. Als we verloren hadden, wilde ik altijd als eerste in de kleedkamer zijn. Ik had dan geen zin om met iemand te praten”, herinnert Heinze, tegenwoordig trainer bij Argentinos Juniors, zich.

“Ik verstond geen Engels, alleen de slechte woorden. Ik hoorde Roy Keane, de beste speler, mijn naam en Fuck off zeggen”, vervolgt Heinze zijn verhaal. “Ik wist dat het slecht was, dus ik stond op. Ik zei tegen het idool van Manchester, de man waar iedereen van hield: fuck off, you. Ik kan me niet meer herinneren wat er daarna gebeurd is.”