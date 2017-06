‘Depay is de volgende speler in wie ik zwaar teleurgesteld was’

Willem van Hanegem heeft zich tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg geërgerd aan Memphis Depay. Hoewel er simpel en ruim werd gewonnen (5-0), kon de aanvaller van Olympique Lyon zich niet echt onderscheiden en werd hij halverwege de tweede helft naar de kant gehaald door Dick Advocaat, ten faveure van Quincy Promes.

“Depay is de volgende speler in wie ik zwaar teleurgesteld in was. Bondscoach Dick Advocaat is de zoveelste trainer die Depay wel even denkt te kunnen raken”, schrijft de oud-middenvelder in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Maar ik zag het weer niet bij Depay en dat was helaas niet voor het eerst.”

Van Hanegem voegt eraan toe dat hij zich stoort aan het feit dat Depay ‘parmantig’ bij vrije trappen ging staan terwijl hij hem toch niet neemt en stelt vast dat de buitenspeler ‘zelden iets tastbaars’ teruggeeft voor het vertrouwen dat trainers aan hem geven. Ook Ruud Geels raakte niet onder de indruk van het spel van de 23-jarige Depay.

De oud-aanvaller beoordeelt Depay in De Telegraaf met een ‘vier’: “Ik kan er niet meer van maken en zou Depay niet eens hebben laten beginnen aan deze wedstrijd. Ik heb hem niet gezien, op dat ene goede balletje na op Arjen Robben, waaruit werd gescoord. Het leek wel of hij er met zijn hoofd niet bij was. Het was leuk voor Promes, dat hij als invaller bij een van zijn eerste balcontacten scoorde.”